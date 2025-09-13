PM prende casal com arma de fogo e mandado de prisão em aberto em Vilhena

Na noite desta sexta-feira, por volta das 23h, a Polícia Militar de Vilhena prendeu um casal com uma arma de fogo e um mandado de prisão em aberto.

A prisão aconteceu na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, após uma abordagem a um veículo com vidros escuros e placa de outro estado.

A guarnição da Rádio Patrulha suspeitou da atitude do motorista, identificado como S.M.B., que tentou fugir após avistar a viatura.

Depois de persegui-lo por duas quadras, os policiais conseguiram abordar o veículo, que também tinha como passageira M.A.M.

Durante a abordagem, S., tentou arremessar um objeto no lado do carona. Ao revistar o carro, a equipe encontrou uma pistola 380 de fabricação alemã com a numeração raspada, municiada com seis projéteis, e mais sete munições em uma sacola. O suspeito confessou ser o dono da arma e disse que a usava para se defender.

A polícia verificou que S., tem diversas passagens pelo sistema criminal e é membro da facção Comando Vermelho (CV). Ele ainda confessou ter ordenado ataques contra membros de facções rivais em Vilhena.

A polícia também constatou que M., tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena.

M., foi levada para a Colônia Penal e S., foi preso por porte ilegal de arma de fogo. O veículo foi liberado no local para a filha de M., que é devidamente habilitada.