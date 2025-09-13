Procurador do Município, Mário Gardini morre aos 63 anos devido a problemas de saúde em Vilhena

O advogado Mário Gardini, de 63 anos, procurador do Município de Vilhena, faleceu por volta das 4h deste sábado, 13 de setembro.

Ele estava internado na UTI do Hospital Regional de Vilhena, onde enfrentava problemas de saúde.

De acordo com informações fornecidas à reportagem do Extra de Rondônia pela família, Mário Gardini lutava contra uma infecção pulmonar, diagnosticada como pneumonia. O laudo médico confirmou que a causa da morte foi uma parada cardíaca.

Residente há muitos anos em Vilhena, Gardini era servidor efetivo do Município desde 2007; era muito querido e reconhecido na sociedade local.

A cunhada de Gardini, Raquel Donadon, informou ao site que o corpo será velado nas instalações da Câmara de Vilhena a partir das 11h deste sábado. Às 15h30, será realizado um culto, seguido pelo sepultamento no cemitério Cristo Rei.