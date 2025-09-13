Vídeo: Forte temporal causa morte de gado e prejuízo em sítio de Cabixi

Um temporal na tarde desta sexta-feira, 12, causou estragos e a morte de quatro cabeças de gado em um sítio no município de Cabixi.

A forte ventania derrubou um poste de energia elétrica de alta tensão, causando um grande prejuízo ao sitiante Adão Eliziario.

O incidente ocorreu na linha 7, no km 23. De acordo com Adão, o poste é antigo e já havia caído há três anos, quando a descarga elétrica causou um incêndio no pasto. Ele relata que, na ocasião, teve um prejuízo enorme e não recebeu nenhum tipo de reembolso.

Com a queda do poste e a eletricidade se espalhando, os animais morreram eletrocutados. A situação se repete, causando indignação e mais perdas para o produtor rural.

A ocorrência foi registrada e as autoridades competentes foram acionadas.

>>>Vídeo: