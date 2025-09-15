Adolescente é apreendido após tentativa de roubo frustrada em Vilhena

Na tarde do último sábado, 13, por volta das 14h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada à Rua 636, no bairro Parque São Paulo, em Vilhena, onde um policial militar havia rendido um adolescente que tentava praticar roubo.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o policial visualizou o jovem, identificado como Y.M.A.S.P., tentando subtrair uma motocicleta no estacionamento de uma farmácia localizada na Avenida Paraná.

Armado com um simulacro de pistola, o menor fugiu do local, mas foi acompanhado pelo militar, que conseguiu interceptá-lo algumas quadras depois. Na abordagem, constatou-se que o objeto estava afixado na cintura do adolescente.

Na farmácia, não foi possível localizar a vítima da tentativa de roubo. Funcionários também não souberam fornecer dados do proprietário da motocicleta, mas entregaram à polícia as imagens do sistema de monitoramento, que registraram a ação do menor.

Durante o procedimento, o adolescente afirmou que pretendia vender a motocicleta e que já havia uma encomenda, sem revelar a identidade do suposto comprador. Ele ainda declarou que o simulacro havia sido emprestado por outro adolescente, identificado como C.S.B.

A equipe policial se deslocou até a residência de C., na Avenida Boa Vista, e o jovem confirmou ter fornecido o objeto a Y. para a prática criminosa.

Ainda no mesmo dia, por volta das 8h, havia sido registrada denúncia de que um homem retirou uma arma de fogo de dentro de um bueiro próximo à rotatória da BR-364 com Avenida Paraná. Nas diligências, o suspeito não foi localizado, porém Y. confessou ser o indivíduo envolvido, afirmando que desde cedo planejava cometer roubos.

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o procedimento na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada em desfavor dos adolescentes.