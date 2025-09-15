Deputado Coronel Chrisóstomo participa do “Dia de Brincar” em Porto Velho

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) participou neste sábado, 13, no Parque da Cidade, em Porto Velho, do primeiro “Dia de Brincar”, projeto instituído pela Lei nº 4.699/2024 e que também foi idealizado pelo parlamentar. O evento reuniu centenas de crianças e famílias em uma tarde de atividades lúdicas e de convivência comunitária.

Durante a programação, o deputado interagiu com as crianças, acompanhou as dinâmicas e participou das brincadeiras. A ação contou ainda com a presença da tropinha do Coronel Chrisóstomo, que conduziu atividades voltadas para a Semana da Pátria, com dinâmicas patriotas que ensinaram às crianças, de forma lúdica, o valor da Independência do Brasil.

Além das atividades temáticas, o espaço foi preparado para a participação conjunta de pais e filhos, com brincadeiras tradicionais como esconde-esconde, bets, pula corda, pula elástico e amarelinha. Lanches e água também foram distribuídos gratuitamente.

A criação do Dia Municipal do Brincar integra as políticas públicas de atenção à infância e adolescência da Prefeitura de Porto Velho. O município já aderiu ao Pacto pela Primeira Infância e ao Selo Unicef, que exigem compromissos concretos para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.

Com a parceria do deputado Coronel Chrisóstomo, a iniciativa reafirma o brincar como um direito garantido em lei e amplia os espaços de integração das famílias na capital.