Deputado Ezequiel Neiva anuncia liberação de R$ 610 mil para aquisição de micro-ônibus da saúde em Cabixi

O deputado Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou a liberação de R$ 610 mil para a compra de um micro-ônibus que será destinado à Secretaria Municipal de Saúde de Cabixi. O recurso já foi depositado diretamente na conta do Fundo Municipal de Saúde, que ficará responsável pela aquisição do veículo.

O anúncio foi feito durante reunião realizada na Assembleia Legislativa, em Porto Velho, com a presença do prefeito Silvano, do vice-prefeito Fábio e do vereador Miltão. O veículo será utilizado no transporte de pacientes do município para tratamentos em Cacoal e Ji-Paraná, garantindo mais conforto e segurança durante os deslocamentos.

Segundo Ezequiel Neiva, a solicitação foi apresentada pelos vereadores Fabinho e Miltão, em parceria com o prefeito Silvano. O deputado destacou ainda o empenho do vereador Fabinho, que não pôde estar presente no encontro.

“Esse investimento representa um compromisso com a saúde da população de Cabixi. Atendemos a uma demanda importante e necessária para oferecer melhores condições no transporte de pacientes”, ressaltou Ezequiel Neiva.

O prefeito Silvano explicou que o município transporta, em média, 30 pacientes por semana para atendimento em Cacoal, Ji-Paraná e Porto Velho. Ele destacou que o atual micro-ônibus é antigo e já não oferece a segurança necessária.

“O novo veículo trará mais tranquilidade e conforto aos pacientes. Em nome da nossa população, agradeço os investimentos que o deputado Ezequiel Neiva tem destinado a Cabixi”, afirmou o prefeito.

Ezequiel Neiva lembrou que a destinação dos recursos para Cabixi reforça seu compromisso com a saúde pública no Cone Sul. “Somente neste ano, destinamos quase R$ 4 milhões para a saúde de Vilhena, R$ 1 milhão para Cerejeiras, R$ 450 mil para a compra de uma ambulância em Colorado e, agora, o micro-ônibus para Cabixi”, destacou o parlamentar.

