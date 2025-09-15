Deputado Luizinho Goebel homenageia Grupo Rovema pelos 40 anos em Rondônia e entrega Título de Cidadão Honorário a Adélio Barofaldi

O deputado estadual Luizinho Goebel parabenizou o Grupo Rovema pelos seus 40 anos de atuação em Rondônia e prestou homenagem ao sócio-proprietário da empresa, Adélio Barofaldi, agraciado com o Título de Cidadão Honorário do Estado.

A homenagem ocorreu em reconhecimento à contribuição da Rovema e de seu dirigente para o desenvolvimento econômico e social do estado. Fundado há quatro décadas, o grupo se consolidou como uma das empresas de maior relevância no setor produtivo rondoniense, com atividades que geram empregos, movimentam a economia e apoiam projetos ligados ao crescimento regional.

Durante a cerimônia, Luizinho Goebel destacou a importância do empresário para Rondônia, ressaltando que Barofaldi ajudou a construir uma história marcada por investimentos e dedicação ao progresso do estado.

O Título de Cidadão Honorário de Rondônia é concedido pela Assembleia Legislativa a pessoas que, mesmo não sendo naturais do estado, contribuem de forma significativa para o seu desenvolvimento.

Com a honraria, Adélio Barofaldi passa a integrar a lista de personalidades reconhecidas oficialmente pelo Poder Legislativo rondoniense por sua trajetória de trabalho e compromisso com Rondônia.