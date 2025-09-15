Dia Nacional do Cerrado é celebrado com ações educativas na Escola Álvares de Azevedo em Vilhena

Na última quinta-feira, 11, foi comemorado o Dia Nacional do Bioma Cerrado, data que marca a importância da preservação do segundo maior bioma do país.

Entre os dias 8 e 13, aconteceu a V Semana Nacional do Cerrado (SENACER), uma iniciativa do Instituto Federal de Goiás (IFG), que contou com a participação de mais de 80 instituições em todo o Brasil.

Com o tema “Povos, saberes e natureza do Cerrado: resistência à crise climática”, a edição deste ano promoveu atividades educacionais, palestras e debates voltados à conscientização da sociedade sobre a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável.

Além de universidades e institutos federais, escolas de educação básica também se uniram à programação. Em Vilhena, a Escola Álvares de Azevedo, em parceria com o IFG, ofereceu aos estudantes uma palestra sobre o tema, destacando o papel fundamental das novas gerações na defesa do Cerrado.

O evento buscou sensibilizar a comunidade escolar e a população em geral sobre a necessidade de proteger o bioma, considerado o berço das águas do Brasil e um dos mais ameaçados pela expansão agrícola e pelas mudanças climáticas.

Um dos destaques da mobilização é o Projeto Avistar, que se dedica ao monitoramento sistemático da fauna e da flora na faixa de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica, abrangendo os municípios de Vilhena (RO), Campos de Júlio (MT) e Comodoro (MT).

O objetivo central é avaliar, acompanhar e registrar a dinâmica da biodiversidade em áreas influenciadas pelas atividades agropecuárias. A iniciativa busca assegurar o manejo sustentável dos recursos naturais e a conformidade com a legislação ambiental vigente, contribuindo para a conservação da sociobiodiversidade regional e para a promoção de práticas de desenvolvimento mais equilibradas.