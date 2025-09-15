Em Vilhena, ladrões invadem loja na Marechal Rondon e furtam dinheiro do caixa em ação rápida

Na madrugada de domingo, 14, por volta das 2h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Marechal Rondon, em Vilhena.

De acordo com o proprietário da loja, o alarme foi acionado e, ao verificar as câmeras de monitoramento, ele constatou a presença de três homens dentro do local subtraindo bens.

A equipe policial realizou varredura minuciosa no interior do comércio, mas nenhum suspeito foi encontrado em flagrante.

Posteriormente, o proprietário apresentou as imagens do circuito de segurança, nas quais foi possível observar três indivíduos chegando em um veículo de cor preta. Um deles, portando uma ferramenta semelhante a um pé-de-cabra, arrombou a porta em poucos segundos. Em seguida, os três entraram no local e, de forma ágil, praticaram o furto.

Segundo a vítima, os criminosos levaram aproximadamente R$ 200,00 que estavam no caixa. A Polícia Militar acionou a perícia técnica, que deverá comparecer ao estabelecimento nesta segunda-feira para os procedimentos de praxe.

O caso foi registrado e será encaminhado às autoridades competentes para investigação.