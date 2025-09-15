Fundação Cultural inicia preparativos para instalação da decoração natalina em Vilhena; presidente garante novidades

A Fundação Cultural de Vilhena (FCV) iniciou os procedimentos administrativos para a execução dos serviços de decoração natalina no município.

Edital para contratação de empresa especializada na execução do serviços está em andamento.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Evilyn Medrada, presidente da FCV, informou que o procedimento está na fase final e que a empresa vencedora deve ser conhecida até o final desta semana.

A tradicional Praça Nossa Senhora Aparecida, localizada no centro da cidade, receberá uma ornamentação especial, assim como a Avenida Major Amarante, que também será iluminada para celebrar o período festivo.

Ela disse que as instalações começam em outubro e que a inauguração da iluminação natalina está prevista para o dia 8 de novembro, incluindo apresentações artísticas e outras novidades. “A decoração 2025 será magnífica, totalmente diferente que dos anos anteriores, e haverá uma atração nunca antes vista em Vilhena”, anunciou.

Além disso, neste ano também haverá concurso que premiará as melhores decorações envolvendo residências e estabelecimentos comerciais. “Haverá muita coisa legal neste ano”, garantiu a presidente da FCV.