Homem é flagrado jogando lixo em área cercada na zona rural de Vilhena

Na manhã do último sábado, 13, um homem foi flagrado jogando lixo por cima da cerca às margens da estrada na Linha 135, área rural de Vilhena.
O local, que há tempos servia como lixão a céu aberto, já recebeu descartes de restos de construções, móveis velhos, galhos de árvores e outros materiais.
Para conter o problema, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semas) em parceria com a Secretaria de Obras, realizou a limpeza da área e instalou cercas, a fim de inibir a prática.
Entretanto, a ação não tem sido suficiente para conscientizar parte da população, que continua descartando resíduos de forma irregular.
Segundo o denunciante responsável pelo flagrante, o caso foi repassado à Semas, que deverá identificar e multar o autor pelo descarte ilegal do material.