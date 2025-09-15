Hospital do Amor promove ação especial do Outubro Rosa em Vilhena

Em visita ao Extra de Rondônia, a enfermeira gestora Josielly Malaco Cardoso, do Instituto de Prevenção do Hospital de Amor, e Márcia Carvalho Pereira, proprietária da Fest Escova em Vilhena, apresentaram a programação especial que será realizada em alusão ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

De acordo com Josielly, a iniciativa é aberta a mulheres entre 25 e 69 anos. Durante todo o mês de outubro serão oferecidos exames gratuitos, como a mamografia (para mulheres de 40 a 69 anos) e o exame citopatológico (preventivo), indicado para mulheres de 25 a 64 anos.

A programação terá início no dia 2 de outubro, com abertura oficial, coffee break e distribuição de brindes. O ponto alto será no dia 21, quando o Hospital contará com o apoio da Fest Escova e de patrocinadores para oferecer serviços gratuitos de corte de cabelo, escova, maquiagem, esmaltação, sobrancelha e massagem capilar às mulheres que realizarem os exames.

Segundo Josielly, a ação reforça a importância da prevenção, “O evento é de demanda livre, qualquer mulher pode participar. Fazemos uma avaliação de acordo com critérios, mas o importante é que quanto antes identificarmos alterações, maiores são as chances de cura”.

Além da saúde, a iniciativa busca valorizar a autoestima das mulheres, especialmente daquelas em tratamento contra o câncer. Para Márcia Carvalho Pereira, a participação da Fest Escova é uma forma de contribuição social, “A mulher cuida de tudo e de todos, mas precisa cuidar de si mesma. Queremos levar autocuidado, lembrando que mesmo em meio às dificuldades, ela é muito mais do que o aspecto físico. Elevar a autoestima contribui para o tratamento e para a luta pela vida”.

O Hospital de Amor conta ainda com o apoio da Prefeitura de Vilhena, que disponibiliza transporte e casa de apoio em Porto Velho para pacientes que necessitam de tratamento na capital. Todos os serviços são oferecidos gratuitamente pelo SUS.

Josielly ressalta que o instituto sobrevive por meio de convênios e doações, “O Hospital de Amor vive de doações e parcerias. Aqui em Vilhena, o prédio é da Prefeitura, cedido por comodato, mas os serviços são da Fundação Pio XII. Nosso objetivo é salvar vidas por meio da prevenção”.