Jovem é encontrado morto em quintal de residência no bairro Cristo Rei em Vilhena

Na noite de domingo, 14, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência na Rua 1507, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, após denúncia de que uma pessoa teria invadido o quintal de uma residência.

Ao chegarem ao local, os policiais entraram no terreno e, nos fundos, encontraram um jovem pendurado por uma corda amarrada a uma árvore. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada imediatamente, porém apenas pôde constatar o óbito da vítima, identificada como Leonardo dos Reis Pohú, de 20 anos.

De acordo com informações colhidas pela PM, uma mulher identificada como J., esposa do jovem, relatou que ambos haviam discutido na noite anterior e decidiram pelo fim do relacionamento, circunstância que, segundo ela, pode ter contribuído para a atitude desesperada do rapaz.

A Polícia Técnico-Científica esteve no local, realizou os trabalhos de praxe e, em seguida, liberou o corpo para a funerária de plantão realizar a remoção.