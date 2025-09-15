Mulher tenta contra a própria vida e é socorrida pelo Corpo de Bombeiros em Vilhena

Na madrugada de domingo, 14, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada pela Central de Operações para atender uma ocorrência na Rua 737, no setor 29, em Vilhena, onde informações davam conta de que uma mulher estaria tentando contra a própria vida.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia o registro policial, horas antes, a equipe já havia comparecido no mesmo endereço para atender um caso de maus-tratos. O comunicante, identificado como I., relatou que sua esposa, A.P., já havia tentado se enforcar em um varal.

Pouco tempo depois, A.P. pegou duas facas e se trancou no banheiro, sendo contida pelo marido, que conseguiu retirar as armas de suas mãos.

Diante da situação, uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e conduziu a mulher ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico.