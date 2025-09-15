PM prende homem com drogas e faca em ponto conhecido como “cracolândia” em Vilhena

Na noite do último sábado, 13, por volta das 20h, a Polícia Militar prendeu um homem em frente a um mercado localizado na Rua 1716, esquina com a Rua 1515, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena. O local é conhecido no meio policial pelo intenso fluxo de usuários de drogas e já foi apelidado de “cracolândia”.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, durante patrulhamento de rotina, os militares avistaram T.H.S.S., indivíduo já conhecido por diversas passagens criminais e que se apresenta como simpatizante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), estendendo o braço em direção a outro homem, identificado como D.V.M.

Ao perceber a aproximação da viatura, T., jogou ao solo uma sacola plástica de cor azul. Na abordagem, os policiais encontraram em sua cintura uma faca, em seu bolso uma porção de maconha e na sacola dispensada uma porção de crack.

Questionado, o suspeito alegou portar a arma branca para se defender, afirmando estar sendo ameaçado por integrantes do Comando Vermelho (CV).

Ainda no local, D., relatou inicialmente que é usuário e que estava comprando droga de T. No entanto, ao ser conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), mudou sua versão, afirmando que apenas conversava com o suspeito, embora tenha admitido ser dependente de crack.

O fato de ambos terem sido transportados no mesmo compartimento da viatura levanta a suspeita de que T., possa ter influenciado D., a alterar o depoimento.

Durante a revista, a polícia também apreendeu R$ 138,00 em cédulas diversas com T., que não possui emprego nem fonte de renda lícita, levantando indícios de que o valor seria proveniente do tráfico.

Diante da situação, os dois envolvidos foram apresentados na Unisp, onde a ocorrência foi registrada e ficará à disposição da Justiça.