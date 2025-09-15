VILHENA: agricultores da Kapa 144 realizam almoço em agradecimento à deputada Rosangela Donadon pelo trabalho de recuperação da estrada

No último sábado (13), os agricultores da Kapa 144, em Vilhena, organizaram um almoço comunitário em homenagem à deputada estadual Rosangela Donadon, como forma de agradecimento pelo trabalho de recuperação da estrada que corta a região.

A obra, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER), foi viabilizada a partir da intervenção da parlamentar, que atendeu ao pedido da comunidade e destinou esforços para que o serviço fosse realizado.

De acordo com os moradores, a recuperação da estrada representa uma conquista histórica para a localidade, pois facilita o escoamento da produção agrícola, garante segurança no transporte escolar e melhora a qualidade de vida das famílias que dependem da via para se deslocar diariamente.

Durante o encontro, Rosangela Donadon destacou que o compromisso do seu mandato é trabalhar para que cada comunidade do estado tenha acesso a condições mais dignas de mobilidade e infraestrutura.

“É uma satisfação ver que esse trabalho trouxe resultados tão significativos para a Kapa 144. Continuaremos atuando para que outras comunidades também sejam beneficiadas, pois nosso objetivo é garantir desenvolvimento, justiça social e qualidade de vida para todos”, afirmou a deputada.

A comunidade manifestou gratidão pela presença da parlamentar e pelo empenho em buscar soluções concretas para as demandas locais.