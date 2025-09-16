Academia Pequeno Dragão celebra sucesso no 32º Campeonato Brasileiro de Karatê em SP; veja fotos

O evento aconteceu na cidade de São Paulo, entre os dias 12 e 14 de setembro, reunindo cerca de 3.500 atletas de todo o país a qual foi marcado por intensas disputas destacando a força, disciplina e dedicação dos representantes de Vilhena e região.

A Academia Pequeno Dragão, de Vilhena, encerrou sua participação no 32º Campeonato Brasileiro de Karatê com um resultado histórico: a conquista de 32 medalhas.

Os competidores da academia participaram nas modalidades de Kata, Kumitê, Kata em equipe e Kumitê individual, alcançando resultados expressivos que consolidam a Federação de Karatê Interestilos de Rondônia (FEKIR) em posição de destaque no cenário nacional. Cada medalha representa meses de preparação rigorosa, resiliência e amor pelo esporte.

A sensei Bruna Vilela, responsável pela delegação, destacou o orgulho pelo desempenho dos alunos. “Estamos imensamente orgulhosos de cada atleta que representou nossa academia neste campeonato. Mais do que as medalhas, celebramos a garra, o empenho e a evolução de cada um. Ver o brilho nos olhos dos competidores, independentemente do resultado final, é a nossa maior vitória”, disse.

Bruna também reforçou que a conquista só foi possível graças ao apoio de instituições e lideranças que acreditam no poder do esporte. Ela disse que esse suporte foi decisivo para viabilizar a logística da viagem e dar segurança para que os atletas pudessem se dedicar integralmente às competições.

Por fim, a sensei parabenizou todos os atletas pela dedicação e bravura, destacando que cada vitória individual fortalece o coletivo da academia e inspira novas gerações. “Essas conquistas mostram que o karatê vai além do tatame. É disciplina, superação e transformação de vidas. Que sirva de exemplo para que mais jovens sigam esse caminho”, finalizou.