Dupla é flagrada pela PM com drogas e objetos furtados em Vilhena

Durante ronda de rotina pela Rua 1501, a guarnição da Rádio Patrulha avistou A.R.N., saindo de um apartamento. Conhecida por registros policiais anteriores, ela foi abordada e flagrada com uma porção de maconha em uma bolsa.

A., admitiu ser usuária e disse ter adquirido a droga no imóvel de onde havia acabado de sair, pertencente a E.S.S., também já conhecido da polícia.

No local, E., negou o envolvimento e afirmou que A., apenas havia deixado alguns objetos em sua casa. Entre eles estavam um secador de cabelo e frascos de creme corporal.

Um dos itens possuía etiqueta com nome e telefone, e ao entrar em contato com a proprietária, a guarnição confirmou que os produtos haviam sido furtados, informação até então desconhecida pela vítima.

Em buscas na residência, os policiais localizaram ainda uma porção de maconha, pesando mais de 30 gramas, escondida debaixo de uma poltrona.

Na presença da polícia, A., revelou que os objetos haviam sido deixados para serem trocados por drogas, acusando E., de realizar frequentemente esse tipo de negociação.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram à disposição da Justiça.