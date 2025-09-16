Homem abandona sacola com produtos furtados e foge após danificar viatura da PM em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 16, durante patrulhamento de rotina pela Travessa 912, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, a guarnição da Rádio Patrulha avistou um homem já conhecido por inúmeras práticas de furtos transitando pela via portando uma sacola de volume considerável.

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito demonstrou nervosismo, olhava constantemente para trás e chegou a tentar se desfazer da sacola, escondendo-se atrás de um veículo estacionado.

Na abordagem, os militares encontraram dentro da sacola uma sanduicheira e diversos produtos alimentícios. Questionado sobre a origem, o homem apresentou versões contraditórias, até afirmar que teria recebido os objetos de sua tia, moradora do bairro Alvorada, oferecendo-se para indicar a residência.

Conduzido no banco traseiro da viatura, o suspeito levou a guarnição até o endereço indicado, mas ao chegar, apontou duas casas diferentes como sendo da parente. No momento em que o motorista realizava uma pequena manobra em marcha a ré, o suspeito abriu a porta traseira, que acabou batendo contra um poste, e conseguiu fugir.

A guarnição iniciou perseguição a pé, porém não obteve êxito devido à densa vegetação da região. O incidente ocasionou danos à viatura.

Posteriormente, os policiais confirmaram os dados do suspeito com sua tia, que compareceu como testemunha. Ela declarou que já foi vítima de furto cometido pelo sobrinho e que inclusive possui medida protetiva contra ele.

O material apreendido foi entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.