Motociclista é flagrado com maconha durante patrulhamento no bairro Cristo Rei em Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 16, durante patrulhamento de rotina pelo bairro Cristo Rei, em Vilhena, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar avistou uma motocicleta de placa NDN-7995 estacionando em frente a um endereço já conhecido por registros de ocorrências.
O veículo era conduzido por Y.H.C.D., que foi abordado e revistado. Nos bolsos de sua calça, os policiais localizaram cigarros de maconha. Questionado, Y., admitiu o uso da droga e ainda informou ter passagens anteriores por tráfico.
Durante a consulta veicular, foi constatado que a motocicleta possuía débitos em aberto e restrição de circulação. Em seguida, os policiais questionaram se havia ilícitos em sua residência. Inicialmente negando, Y., autorizou a entrada da equipe.
Na cozinha, foi encontrado um recipiente com porções de maconha, além de quase 300 gramas da mesma substância dentro da geladeira. O suspeito afirmou ter adquirido a droga por R$ 600,00 há cerca de sete dias, mas não revelou a identidade do fornecedor.
A motocicleta foi removida ao pátio do Ciretran e as medidas administrativas foram aplicadas. Já o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.