Norte Irrigação inaugura nova loja com programação especial e parcerias internacionais em Vilhena

A Norte Irrigação inaugura, na próxima sexta, 19, em Vilhena, ampliando o atendimento ao Cone Sul, todo o estado de Rondônia e parte do Mato Grosso.

Com inauguração programada para iniciar a partir das 9h, na Avenida Jô Sato, nº 2963, Bairro Cidade Verde, e contará com programação voltada para produtores rurais, técnicos e parceiros do agronegócio.

A agenda inclui palestra sobre agricultura irrigada, apresentação dos produtos Bauer, tour pela nova loja, além de bate-papo com o Sicoob sobre condições de pagamento. O público também terá a oportunidade de conhecer a equipe da Norte Irrigação. O encerramento será marcado por um momento de confraternização, com carne assada e chopp gelado.

Parcerias de peso no setor de irrigação – A inauguração da nova unidade da Norte Irrigação acontece em parceria com três grandes nomes do setor, sendo eles; Bauer, empresa austríaca reconhecida mundialmente pela produção de pivôs centrais e sistemas de irrigação de grande porte, presentes em diversos continentes. Netafim, multinacional israelense líder em irrigação por gotejamento e microaspersão, referência em tecnologias de uso eficiente da água e AGI, companhia global com sede no Canadá, especializada em soluções de armazenagem e movimentação de grãos, que apoia diretamente o agronegócio brasileiro. Essas marcas reforçam a relevância da Norte Irrigação como elo estratégico entre a tecnologia internacional e os produtores da região.

Importância para Rondônia e Mato Grosso – O investimento na nova loja reflete a expansão da agricultura irrigada, que tem se tornado cada vez mais essencial para garantir produtividade, segurança alimentar e geração de empregos. Além de atender produtores familiares, os sistemas de irrigação de grande porte ampliam a capacidade das lavouras de soja, milho e arroz, permitindo safras adicionais ao longo do ano.