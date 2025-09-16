Nova diretoria do CMEC toma posse em Vilhena com participação de vereadores e lideranças locais

Na última sexta-feira, 12 de setembro, representantes da Câmara Municipal de Vilhena participaram da cerimônia de posse do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), realizada na sede social da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV).

O evento marcou o início da gestão da nova presidente, Rosiane Biazzi, e de toda a diretoria empossada.

Entre as autoridades presentes estiveram a vereadora Oziane Germiniano (União Brasil), acompanhada de sua família e do esposo, Wesley Germiniano, representante do governador Marcos Rocha no Cone Sul; a vereadora Amanda Areval e o vereador Eliton Costa.

Todos prestigiaram o evento, que reafirmou o compromisso de fomentar e fortalecer o protagonismo da mulher empreendedora no município. “O CMEC representa uma iniciativa fundamental para valorizar o papel das mulheres no mercado de trabalho e na sociedade. Foi uma honra participar desta noite e desejo uma gestão de muitas conquistas para a presidente e toda a diretoria”, destacou a vereadora Oziane Germiniano.

Em seu discurso, a presidente empossada, Rosiane Biazzi, ressaltou o foco em ações voltadas para a criação de novas oportunidades e a inspiração de mulheres a ocuparem cada vez mais espaço no mercado. A Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV) reforçou na cerimônia seu compromisso em apoiar iniciativas que transformam o cenário empresarial e consolidam uma rede de crescimento sustentável.

A solenidade reuniu autoridades, empresários, famílias e lideranças locais. A presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (FACER) e do CMEC Rondônia, Kelly Naahmara, enviou mensagem parabenizando a mesa diretora empossada e reforçando o compromisso da entidade em apoiar ações de fomento ao empreendedorismo feminino e projetos que ampliem a participação das mulheres no setor empresarial.