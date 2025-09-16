Semana Farroupilha terá baile gaúcho e música ao vivo nesta sexta em Vilhena

Na próxima sexta-feira, 19 de setembro, o CTG de Vilhena será palco do “Grande Baile Gaúcho”, evento que integra a programação da Semana Farroupilha no município.

A noite contará com apresentações do grupo “Os Bilias”, reconhecido por um repertório que preserva e valoriza as raízes musicais do Sul do Brasil e de dj “Mack”.

A Semana Farroupilha é celebrada em diferentes cidades brasileiras como uma das mais importantes manifestações da cultura gaúcha, resgatando tradições, costumes e valores ligados à música, dança, gastronomia e à história da Revolução Farroupilha. Em Vilhena, o evento tem ganhado força nos últimos anos, consolidando-se como um espaço de integração comunitária e de preservação cultural.

A programação segue também no domingo, 21 de setembro, no CTG Sinuelo do Norte, a partir das 21h, onde será realizado o tradicional Churrasco Farroupilha. As vendas antecipadas já estão abertas: ingressos individuais custam R$ 49,99, mesas para quatro pessoas saem por R$ 350, e cada espeto de churrasco é comercializado a R$ 75.

O encontro contará ainda com música ao vivo e, reforçando o espírito comunitário, os participantes devem levar pratos e talheres. Com atrações que unem gastronomia, música e tradição, a Semana Farroupilha em Vilhena reafirma-se como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural da região.

Para mais informações sobre ingressos e reservas de mesas, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (69) 99200-3905.