VÍDEO: Homem é esfaqueado na Praça do Geraldão em Vilhena

Na noite desta terça-feira, 16, por volta das 19h, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal grave na Praça do Ginásio Geraldão, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local os militares encontraram uma equipe do Corpo de Bombeiros já prestando socorro à vítima, identificada como W.H.V.C., que apresentava um ferimento no abdômen compatível com golpe de faca.

Devido à gravidade da lesão, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional, onde recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.

Ainda no hospital, a vítima — que seria servidor público municipal — relatou à guarnição que, no período da tarde, havia se envolvido em uma confusão na mesma praça. Vídeos da briga chegaram a circular em redes sociais. Segundo ele, o desentendimento pode ter motivado a agressão registrada à noite.

Testemunhas informaram que o autor do crime era um homem magro, que fugiu logo após o ataque em uma motocicleta de cor laranja. A placa e outras características do veículo não puderam ser identificadas.

A Polícia Militar realizou diligências nas proximidades, mas não conseguiu localizar o suspeito. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.

>>>Vídeo foi desfocado: