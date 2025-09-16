VILHENA: Bairro Moysés de Freitas ganha UBS e secretário convida para lançamento da pedra fundamental

A Prefeitura Municipal de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), convida a população para participar da cerimônia de lançamento da pedra fundamental da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte V, localizada no Bairro Moysés de Freitas.

O evento acontecerá no dia 20 de setembro, a partir das 09h, no final da Avenida Melvin Jones, próximo à Escola José Paulo Paes.

A construção da UBS Porte V será executada pela empresa Verde Mares, vencedora da licitação realizada em 21 de maio deste ano. O investimento total é de R$ 4.283.499,67, recursos provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal.

A ordem de serviço foi assinada em junho, e os trabalhos iniciais já estão em andamento. A unidade será a única de seu porte na Região Norte do país, oferecendo infraestrutura moderna e inovadora.

A UBS Porte 05 terá capacidade para oferecer atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem, além de serviços de vacinação, realização de exames e programas de prevenção e promoção da saúde, garantindo maior acesso da população a cuidados essenciais. Com a construção desta unidade, a Prefeitura busca fortalecer a rede de atenção básica, reduzir filas, agilizar atendimentos e proporcionar um ambiente mais acolhedor e funcional para pacientes e profissionais de saúde.

O secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, destacou que a população é parte essencial desse momento e reforçou a importância da participação de todos na cerimônia. “Convidamos todos os moradores do Moysés de Freitas e regiões próximas para estarem conosco neste momento histórico. Esta UBS vai transformar a forma como cuidamos da saúde na nossa cidade, e queremos que a população acompanhe de perto o início desta obra que é para todos nós”, comentou.