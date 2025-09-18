APAE recebe estagiárias de pedagogia da UNIR com programação especial da “Semana do Trânsito” em Vilhena; veja fotos

Nesta quinta-feira, 18, foi encerrada a participação de um grupo de acadêmicas do 7º período do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Vilhena, em atividades de estágio realizadas na APAE do município.

A equipe foi composta por Jakeline Barrocas, Cristiane Pego, Auzélia França, Angela Vilela Svideviski, Inêz, Cristina, Maiara Maciel e Amanda Fernanda. O estágio integra a disciplina voltada à Educação de Jovens e Adultos (EJA), já que os alunos atendidos na instituição têm a partir de 14 anos.

Durante o período de estágio, iniciado em 1º de setembro, as estudantes desenvolveram ações educativas voltadas à Semana Nacional do Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro. Entre as atividades, foram realizadas palestras, além de dinâmicas, brincadeiras e orientações práticas sobre segurança no trânsito, incluindo o reconhecimento das cores dos semáforos, a função da faixa de pedestres e o respeito às leis de circulação.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a estagiária Jakeline Barrocas destacou que a experiência foi enriquecedora para todo o grupo. Segundo ela, o contato com os alunos e com a equipe da APAE proporcionou aprendizado prático e novas perspectivas sobre a atuação pedagógica junto ao público atendido.

As acadêmicas também relataram a receptividade da instituição, ressaltando a colaboração de toda a equipe escolar, desde a coordenação até os profissionais de apoio. Para elas, a vivência no estágio possibilitou a construção de vínculos e maior compreensão sobre a importância da inclusão educacional.

O estágio na APAE de Vilhena contou com o acompanhamento da professora Fernanda, coordenadora do curso, que orientou as alunas na escolha entre diferentes locais de prática pedagógica. O grupo optou pela APAE, considerando a oportunidade de conhecer um ambiente educacional distinto do trabalho realizado com a infância, foco principal do curso de Pedagogia.

Com o encerramento das atividades, as estudantes concluem mais uma etapa do estágio curricular, reforçando a integração entre universidade e comunidade local.