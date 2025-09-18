Audiência pública em Vilhena destaca ações da PM contra o crime organizado no Cone Sul em RO

Com o objetivo de discutir o enfrentamento às organizações criminosas (ORCRIM) que atuam no Cone Sul de Rondônia e reforçar a integração das forças de segurança, por iniciativa do comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Regis Braguin, foi realizada uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Vilhena na noite da última quarta-feira (17).

O evento reuniu autoridades civis e militares, além de representantes da sociedade, para apresentar estratégias, ouvir demandas da população e fortalecer o combate ao crime organizado na região.

O comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), coronel Régis Braguin, presidiu a audiência pública e juntamente com o comandante do 3º Batalhão da PM, tenente-coronel Ivan Vian apresentou dados e resultados das operações desenvolvidas na região, destacando a importância da cooperação interinstitucional e da participação da comunidade nas ações de segurança.

Coronel Braguin destacou o uso crescente da inteligência policial como ferramenta fundamental para identificar e desarticular organizações criminosas, além de reforçar a atenção especial à segurança no campo. “Estamos intensificando o uso da inteligência policial para identificar e neutralizar as organizações criminosas que atuam em Rondônia, especialmente no Cone Sul. Nossas ações são estratégicas e eficazes, com foco na proteção dos produtores rurais que vêm sendo ameaçados por grupos como a LCP”, afirmou.

Já o tenente-coronel Vian ressaltou a importância da união entre as instituições e a sociedade civil: “Estamos somando esforços para garantir resultados eficazes. A colaboração entre polícia, poder público e sociedade civil é fundamental para o sucesso das ações”, pontuou.

Representando o poder executivo municipal, o vice-prefeito de Vilhena, Aparecido Donadoni, também se pronunciou durante a audiência, destacando a gravidade da situação enfrentada pela população mais vulnerável e colocando a prefeitura à disposição para colaborar com as ações de segurança: “Tenho notícias do grande trabalho que o coronel Braguin tem feito e estamos aqui para ouvir as ações que serão realizadas. A violência hoje campeia nas nossas ruas. Talvez a classe mais alta não sinta tanto, mas a população carente sente de perto. Vejo essa audiência como uma oportunidade de apresentarmos os nossos anseios, e também como um momento para nos colocarmos à disposição. Como vice-prefeito e em nome da gestão municipal, reafirmo nosso compromisso em contribuir para que juntos possamos fazer o melhor pela nossa comunidade”, declarou Donadoni.

Durante o evento, também foi aberta a palavra à sociedade civil, que teve a oportunidade de fazer perguntas, apresentar demandas e sugerir propostas para a construção de uma política de segurança pública mais ampla, integrada e eficaz no município. A participação popular foi destacada como um elemento essencial para o fortalecimento do trabalho das instituições de segurança.

Também participaram da audiência pública as seguintes autoridades:

Vice-presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, vereadora Rosi Batista da Saúde;

Promotor de Justiça do Ministério Público, Vinícius Basso;

Comandante do 3º BPM de Vilhena, tenente-coronel Vian;

Subcomandante Regional de Policiamento III (CRP III), tenente-coronel Araújo;

Chefe da Delegacia de Polícia Federal, delegado Ramon Caldas;

Secretário Executivo do Cone Sul, Wesley Germiniano;

Inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Tiago Francis;

Delegada da DEAM de Vilhena, Solângela Barros;

Comandante do Tiro de Guerra de Vilhena, subtenente Pinheiro.