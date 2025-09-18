Câmara dos Deputados aprova regime de urgência para a Anistia do 8 de Janeiro

A busca por justiça aos presos políticos do 8 de Janeiro deu um importante passo nesta quarta-feira (17). A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência ao projeto que trata da anistia aos condenados pelos atos em Brasília.

Na prática, o requerimento de urgência busca acelerar a tramitação do PL 2162/2023 que anistia os crimes políticos cometidos a partir do ano de 2022, não precisando passar pelas comissões que integram a casa.

Para o senador Jaime Bagattoli (PL), um dos maiores apoiadores da anistia no Senado Federal, trata-se de uma vitória, mas apenas o primeiro passo rumo a uma tramitação que precisa do amplo apoio dos deputados e, futuramente, dos senadores.

“Esse é o primeiro passo rumo à pacificação do Brasil. Nenhum inocente merece continuar preso por um crime que não cometeu. A justiça precisa ser feita e o país precisa seguir em frente”, declarou.

O requerimento foi aprovado por 311 votos, 163 contrários e sete abstenções. Com a ampla aprovação, um relator deverá ser nomeado para apresentar a versão de um texto que encontre apoio da ampla maioria da Câmara.