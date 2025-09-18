Cirone busca recursos para escolas afetadas pelas chuvas em Cacoal

O estrago causado nas escolas, pelas chuvas ocorridas recentemente em vários municípios do Estado de Rondônia, foi um dos assuntos abordados pelo deputado estadual Cirone Deiró, durante a sessão da Assembléia Legislativa, realizada nesta terça-feira (16).

O deputado solicitou o empenho da Secretaria de Educação e de outros setores do Governo do Estado, para que as obras necessárias sejam executadas o mais rápido possível, para evitar prejuízos na aprendizagem e na segurança dos alunos. “Já conversei pessoalmente com a secretária Albaniza Batista de Oliveira e estou reforçando agora, a necessidade urgente de resolver essa situação”, disse.

O deputado citou como exemplo, o caso da Escola Estadual de Ensino Fundamental Frei Caneca, localizada no Bairro Village do Sol, em Cacoal. A instituição, que atende cerca de 800 alunos, teve que interromper o atendimento, por causa dos estragos causados pelo temporal. Os estudantes foram remanejados para outras duas escolas da cidade, necessitando inclusive de transporte escolar. Segundo o deputado, a Prefeitura e a Superintendência Regional de Educação de Cacoal se uniram para não deixar os alunos sem aulas, até que o problema seja solucionado. “É uma situação que precisa ser resolvida de forma imediata”, afirmou.

Cirone Deiró tem investido continuamente na área da educação. Escolas estaduais e municipais de diversos municípios estão sendo beneficiadas com obras de reforma e ampliação, executadas com recursos assegurados pelo deputado.

Entre as escolas contempladas com obras de reforma e ampliação, com recursos assegurados pelo deputado, está a Francisca Duran, de Rolim de Moura, com R$ 1.525.195.73 e a Manoel Ribeiro, de Theobroma, com R$ 1.568.414,74. Os investimentos, viabilizados por ele, já chegaram a diversos outros estabelecimentos de ensino, como a Escola Educandário Paulo Freire, de Alto Alegre dos Parecis, a Valter José Zanella, de Chupinguaia, a Mário Covas, de Candeias do Jamari e a Honorina Lucas de Brito, Josino Brito, Paulo Freire, Luiz Lenzi e a Dr João de Deus Simplício, de Cacoal.

Além da construção de novas salas de aula, reformas e pinturas padronizadas, as escolas estão sendo contempladas com a aquisição de equipamentos de tecnologia e execução de projetos artísticos e culturais. Há recursos também para a aquisição de veículos.