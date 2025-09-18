COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

COQE SALON – TROFÉU CACAU DE OURO 2025 A empresária Sandra Mara Moratto receberá pelo seu prestigiado COQE SALON o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação





IMERSÃO FIAT EM MINAS GERAIS Em Santa Luzia/MG, no último dia 11, colaboradores das concessionárias PSV FIAT participaram do treinamento “IMERSÃO FIAT” numa experiência inesquecível com muita emoção, Test Drives em off-road e contato direto com novos modelos FIAT. Colaboradores que se tornaram especialistas em SUVs e picapes prontos para oferecer a melhor experiência aos clientes PSV. Na foto a consultora de vendas Sueli Ribeiro entre o entregador técnico Julio Lima e o consultor de serviços Gabriel Groner da PSV Fiat em Cacoal, o consultor de vendas Robson Fernandes e o consultor de serviços Miqueias Miguel da PSV Fiat em Rolim de Moura do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia

LANÇAMENTO POER P30 e HAVAL H9 – GWM CACOAL Em Cacoal/RO, no último sábado, dia 13, com coquetel, churrasco e música ao vivo a concessionária GWM Mega Motors CACOAL foi palco do aguardado Lançamento da nova picape 4X4 GWM POER P30 e do novo GWM HAVAL H9 com motor 2.4 turbo diesel, tração 4X4 e 7 assentos, e o prestigiado público fez Test Drive na pista off-road exclusiva da GWM. Na foto parte dos colaboradores Valéria Crispim, Pedro Biazatte, Emerson Ricardo Costa, Kauane Isbrecht, Willens Salcedo Ribeiro Jr, André Dotto Pacheco, Lukas Prado, Lindomar Andrade, Ellen Franklin, Thaila Caroline Neves e a empresária Poliana Miranda

LANÇAMENTO POER P30 e HAVAL H9 – GWM CACOAL Na foto a empresária Poliana Miranda recepciona a médica e vereadora Amália Milani

LANÇAMENTO POER P30 e HAVAL H9 – GWM CACOAL Na foto o médico cirurgião-vascular Douglas Amorim com a esposa Bruna Amorim e o filhinho Douglas

LANÇAMENTO POER P30 e HAVAL H9 – GWM CACOAL Na foto o médico neurocirurgião Douglas Domingues com o filho Davi e a tia Rute Mandrick gestora de vendas da PSV em Cacoal e Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda

LANÇAMENTO POER P30 e HAVAL H9 – GWM CACOAL Na foto estou com os gêmeos Pedro e Paulo Muller do estado do Paraná, conhecidos na internet como @usgemeosdapecuaria

LANÇAMENTO POER P30 e HAVAL H9 – GWM CACOAL Na foto o casal Rejane Biazatti e Adriano Rodrigues com a linda filha, residentes em Ariquemes/RO

LANÇAMENTO POER P30 e HAVAL H9 – GWM CACOAL Na foto o casal Talita Maiara e Luiz Henrique Mozart Silva Ribeiro da empresa AGITORO Som & Iluminação

SICOOB FRONTEIRAS – PODCAST Troféu CACAU DE OURO 2025 Neste mês de setembro, a TV SURUI em Cacoal e Região – canal 15.1 veiculará o PODCAST com a diretora de negócios Rosilaine Repiso da SICOOB FRONTEIRAS com 25 ANOS de atividades e agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, cooperativa financeira que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

CASA & DECORAÇÃO – PODCAST Troféu CACAU DE OURO 2025 Neste mês de setembro, a TV SURUI em Cacoal e Região – canal 15.1 veiculará o PODCAST com a consultora de vendas Syndell Foli da CASA & DECORAÇÃO loja de móveis e decoração mais completa de Rondônia, que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA – PODCAST Troféu CACAU DE OURO 2025 Neste mês de setembro, a TV SURUI em Cacoal e Região – canal 15.1 veiculará o PODCAST com a empresária Kelly Polizello da CONTÁGIO JOIAS E ÓTICA com lojas no Paraty Shopping e Cacoal Shopping, empresa que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

DECORCOLORS CACOAL – PODCAST Troféu CACAU DE OURO 2025 No próximo mês de outubro, a TV SURUI em Cacoal e Região – canal 15.1 veiculará o PODCAST com a empresária Keity Meire Maia da renomada franquia DECORCOLORS, empresa que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

CACOAL SELVA PARK – PODCAST Troféu CACAU DE OURO 2025 Neste mês de setembro, a TV SURUI em Cacoal e Região – canal 15.1 veiculará o PODCAST com a empresária Vera Travain Bianchini do prestigiado CACOAL SELVA PARK com o maior parque aquático da Região Norte, que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

RAFAELA ÂNGELO – PODCAST Troféu CACAU DE OURO 2025 Neste mês de setembro, a TV SURUI em Cacoal e Região – canal 15.1 veiculará o PODCAST com RAFAELA ÂNGELO, que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação

DIMARE CACOAL – PODCAST Troféu CACAU DE OURO 2025 Neste mês de setembro, a TV SURUI em Cacoal e Região – canal 15.1 veiculará o PODCAST com o vendedor externo Roberlei Vieira da renomada franquia de móveis planejados DIMARE CACOAL, que receberá o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2025 no dia 25 de outubro, no salão de festas do CATUAI Hotel Cacoal, com decoração de Márcio Ermenegildo Decorações e estrutura da AGITORO Som e Iluminação