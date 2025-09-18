Com apoio do Sicoob Credisul associado se torna exemplo de transformação em vidas e negócios

Assim que abriu sua empresa, no ramo de barbearia, Michel tornou-se associado na agência Estação Experimental, em Rio Branco (AC), e, com o crescimento dos clientes, contou com o apoio financeiro da cooperativa em diferentes etapas do seu negócio.

O acreano Michel Rocha, empresário e cooperado da Sicoob Credisul desde abril de 2021, é hoje um exemplo de como o cooperativismo financeiro pode transformar vidas e negócios.

De início, obteve limites de cartão, cheque especial e capital de giro, o que possibilitou investir em cadeiras reclináveis e produtos para barbearia. O empreendimento prosperou rapidamente e com a alta demanda, em 2025, Michel precisou ampliar a estrutura. Para isso, contou com o recurso FAMPE (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas), criado pelo Sebrae com o objetivo de facilitar o acesso ao crédito para empresas, no valor de R$ 50 mil, liberado em abril de 2025 em sua conta na Sicoob Credisul.

Reconhecimento Nacional

A trajetória do jovem empreendedor chamou a atenção do Sebrae Nacional. No dia 14 de agosto de 2025, o presidente da instituição, Décio Lima, esteve em Rio Branco para conhecer a barbearia e destacar o impacto do Programa Acredita Sebrae.

Durante a visita, Décio Lima ressaltou a importância de parcerias como a da Sicoob Credisul, que se destaca como uma das instituições que mais libera crédito pela linha FAMPE em Rio Branco. Segundo dados do Sebrae, 95,9% dos recursos do programa na capital acreana foram operacionalizados pela Sicoob Credisul. “É preciso abrir caminho para esses empreendedores e empreendedoras que não têm acesso ao crédito. São eles que mais geram emprego e renda no país. Histórias como a do Michel mostram o quanto o crédito pode transformar vidas”, afirmou.

Do Acre para Brasília

O exemplo de Michel ganhou ainda mais visibilidade nacional. No dia 18 de agosto de 2025, ele foi convidado para ir até Brasília – DF, onde compartilhou sua história de empreendedorismo e superação durante um evento oficial do Programa Acredita. O reconhecimento reforçou a trajetória de sucesso do empresário e o papel fundamental da Sicoob Credisul em apoiar empreendedores locais, viabilizando sonhos e fortalecendo a economia da região.

Para Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, a história do Michel Rocha é um exemplo vivo de como o cooperativismo vai muito além dos números. “A trajetória do Michel é um exemplo vivo de como o cooperativismo transforma vidas e fortalece a economia local. Ver um jovem empreendedor expandir seus sonhos com o apoio da Sicoob Credisul nos enche de orgulho e reforça nossa missão de estar ao lado de quem acredita no trabalho, na inovação e no desenvolvimento da comunidade”