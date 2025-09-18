Facebook Instagram
quinta-feira, 18 de setembro de 2025.

Deputada Gislaine Lebrinha destina emenda para construção de banheiros na Escola Lázara Alves de Lima

Escola em São Miguel do Guaporé, que atende quase mil alunos, recebe novos investimentos na infraestrutura
Foto: Assessoria

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou emenda para a construção de banheiros na Escola Lázara Alves de Lima, em São Miguel do Guaporé.

A unidade escolar atende cerca de mil alunos e vinha apontando a necessidade urgente da obra.

A entrega faz parte de um conjunto de investimentos já realizados na instituição. Recentemente, a escola recebeu um playground, e novas emendas estão previstas para beneficiar a comunidade escolar.

O pedido foi encaminhado pelo ex-vereador Gui Gui e pelo diretor da escola, Paulo, que têm buscado melhorias na educação do município.

Lebrinha destacou a importância de garantir estrutura adequada aos estudantes: “A educação é prioridade no nosso mandato. Investir em uma escola de qualidade é investir no futuro das crianças e no desenvolvimento da comunidade. Seguiremos destinando recursos para que os alunos tenham melhores condições de aprendizagem”, afirmou.

