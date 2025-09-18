Deputada Gislaine Lebrinha destina emenda para construção de banheiros na Escola Lázara Alves de Lima

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) destinou emenda para a construção de banheiros na Escola Lázara Alves de Lima, em São Miguel do Guaporé.

A unidade escolar atende cerca de mil alunos e vinha apontando a necessidade urgente da obra.

A entrega faz parte de um conjunto de investimentos já realizados na instituição. Recentemente, a escola recebeu um playground, e novas emendas estão previstas para beneficiar a comunidade escolar.

O pedido foi encaminhado pelo ex-vereador Gui Gui e pelo diretor da escola, Paulo, que têm buscado melhorias na educação do município.

Lebrinha destacou a importância de garantir estrutura adequada aos estudantes: “A educação é prioridade no nosso mandato. Investir em uma escola de qualidade é investir no futuro das crianças e no desenvolvimento da comunidade. Seguiremos destinando recursos para que os alunos tenham melhores condições de aprendizagem”, afirmou.