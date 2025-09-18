Escola Municipal Omar Godoy promove palestra sobre trânsito em parceria com Detran em Vilhena

Em Vilhena, a Escola Municipal de Educação Infantil Omar Godoy receberá, no próximo dia 3 de outubro, a equipe do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para uma palestra especial sobre educação no trânsito.

O evento será realizado em dois turnos: pela manhã, às 8h30, e à tarde, às 16h15. Além do conteúdo educativo, a escola foi contemplada com duas bicicletas, que serão sorteadas entre os alunos — uma em cada período. Todos os estudantes terão a chance de participar, mesmo aqueles que não estiverem presentes no momento do sorteio.

A iniciativa integra a Semana Nacional do Trânsito, realizada de 18 a 25 de setembro, que tem como objetivo reforçar a importância do respeito às leis de trânsito e da segurança no cotidiano. Durante a semana, os alunos participaram de atividades de conscientização, aprendendo desde cedo sobre a responsabilidade e o cuidado necessários para uma convivência mais segura no trânsito.

Projetos semelhantes já foram realizados em outras escolas, como a EMEIF Mundo da Criança Tiago Panato, em Cerejeiras, e a EMEIF Ivete Brustolin, em Vilhena. A ação também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Com essa programação, a escola busca mostrar que pequenos hábitos de responsabilidade podem fazer grande diferença, formando cidadãos mais conscientes e contribuindo para uma sociedade mais segura no futuro.