Homem danifica padrão de energia e foge após ser flagrado em tentativa de furto em Vilhena

Na madrugada desta quinta-feira, 18, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência em uma residência situada na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, em Vilhena, após a denúncia de que um homem estaria mexendo no padrão de energia elétrica do imóvel.

Segundo informações da vítima, o suspeito, que usava jaqueta preta, camisa branca e calça, apresentava comportamento alterado e chegou a mexer em lixeiras na via pública. Durante a ação, ele arremessou uma delas contra o portão da casa, provocando barulho que acordou o morador.

Ao sair para verificar a situação, a vítima flagrou o indivíduo tentando subtrair fios do padrão de energia. Ao perceber que havia sido descoberto, o suspeito abandonou a ação e fugiu em rumo ignorado.

A vítima ainda relatou que a caixa do padrão de energia ficou danificada em decorrência da tentativa de furto.

A Polícia Militar realizou buscas pela região, mas não conseguiu localizar o suspeito. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.