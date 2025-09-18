Homem perde mais de R$ 6 mil em golpe aplicado via WhatsApp em Cabixi

Nesta quinta-feira, 18, um homem identificado como G.A.M., compareceu ao quartel da Polícia Militar de Cabixi acompanhado de J.S.S., relatando ter sido vítima de estelionato.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, G., devia a José a quantia de R$ 2.060,00. Na data de hoje, ele recebeu mensagens e áudios, via aplicativo WhatsApp, de um número com o DDD (69), onde o interlocutor se passou por J., e solicitou o pagamento da dívida. Acreditando tratar-se de seu credor, a vítima realizou o pagamento através de PIX na chave de CPF 055.116.475-19, em nome de Evanildo Pereira Damasceno.

Após receber o valor, o estelionatário continuou mantendo contato, pedindo um empréstimo de R$ 7 mil, sob a promessa de devolver até o final do dia. G., recusou o valor total, mas diante da insistência do golpista, acabou realizando dois depósitos de R$ 2 mil cada, totalizando mais R$ 4 mil. As transferências foram feitas utilizando a conta da esposa da vítima.

No total, G., transferiu R$ 6.060,00 ao golpista. O criminoso ainda chegou a passar outra chave PIX, em nome de Renata Gomes Galvão (CNPJ 62.717.394/0001-50), porém não houve depósito nessa conta.

Após perceber que havia sido enganado, a vítima procurou a Polícia Militar para registrar a ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar os envolvidos no golpe.