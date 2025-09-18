Pecuária brasileira atinge novo recorde e movimenta R$ 132,8 bilhões em 2024

A Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2024, divulgada nesta quinta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela um cenário de expansão e ganhos de produtividade na pecuária nacional.

Mesmo com leve queda no número de vacas ordenhadas e bovinos, o setor registrou recorde no valor de produção, somando R$ 132,8 bilhões, um aumento de 8,8% em relação a 2023.

Com dados coletados junto a entidades públicas e privadas, produtores e técnicos de todo o país, a PPM é a principal fonte de estatísticas sobre a pecuária brasileira, sendo base essencial para o planejamento público, privado e acadêmico.

Entre os destaques deste último levantamento está a produção de leite, que atingiu 35,7 bilhões de litros, o maior volume da série histórica da pesquisa, com um crescimento de 1,4%, apesar da redução de 2,8% no número de vacas ordenhadas.

A produtividade individual por vaca aumentou 4,3%, alcançando 2.632 litros/vaca/ano, reflexo de investimentos em manejo e genética.

O efetivo bovino chegou a 238,2 milhões de cabeças, o segundo maior da série histórica, superado apenas pelo ano anterior.

Já o efetivo total de galináceos alcançou 1,6 bilhão de aves, com destaque para as galinhas poedeiras, que somaram 277,5 milhões, aumento de 6,8% em relação a 2023.

A produção de ovos de galinha atingiu 5,4 bilhões de dúzias, mantendo crescimento contínuo desde 1999.