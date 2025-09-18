Pecuária brasileira atinge novo recorde e movimenta R$ 132,8 bilhões em 2024

A Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2024, divulgada nesta quinta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela um cenário de expansão e ganhos de produtividade na pecuária nacional.
Mesmo com leve queda no número de vacas ordenhadas e bovinos, o setor registrou recorde no valor de produção, somando R$ 132,8 bilhões, um aumento de 8,8% em relação a 2023.
Com dados coletados junto a entidades públicas e privadas, produtores e técnicos de todo o país, a PPM é a principal fonte de estatísticas sobre a pecuária brasileira, sendo base essencial para o planejamento público, privado e acadêmico.
Entre os destaques deste último levantamento está a produção de leite, que atingiu 35,7 bilhões de litros, o maior volume da série histórica da pesquisa, com um crescimento de 1,4%, apesar da redução de 2,8% no número de vacas ordenhadas.
A produtividade individual por vaca aumentou 4,3%, alcançando 2.632 litros/vaca/ano, reflexo de investimentos em manejo e genética.
O efetivo bovino chegou a 238,2 milhões de cabeças, o segundo maior da série histórica, superado apenas pelo ano anterior.
Já o efetivo total de galináceos alcançou 1,6 bilhão de aves, com destaque para as galinhas poedeiras, que somaram 277,5 milhões, aumento de 6,8% em relação a 2023.
A produção de ovos de galinha atingiu 5,4 bilhões de dúzias, mantendo crescimento contínuo desde 1999.
Na suinocultura, o rebanho chegou a 43,9 milhões de suínos, com leve aumento de 1,8%, enquanto as matrizes cresceram 0,6%, totalizando 5 milhões de fêmeas.
A produção de mel também bateu recorde, com 67,3 mil toneladas, consolidando o Nordeste como principal região produtora.
A piscicultura nacional produziu 724,9 mil toneladas de peixes, avanço de 10,3% sobre o ano anterior. A espécie mais cultivada continua sendo a tilápia, com 499,4 mil toneladas, crescimento de 12,8%. O segmento respondeu por R$ 11,7 bilhões do valor total da produção.
Os produtos de origem animal somaram R$ 121,1 bilhões, enquanto os da aquicultura contribuíram com R$ 11,7 bilhões.
Os maiores impulsionadores do crescimento foram o leite de vaca (+9,4%), totalizando R$ 87,5 bilhões, e os ovos de galinha, com acréscimo de R$ 1,5 bilhão.