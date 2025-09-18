PM desarticula esquema de tráfico “delivery” em Cacoal

Na manhã desta quarta-feira, 17, por volta das 11h30, a Polícia Militar de Cacoal, por meio do Núcleo de Inteligência, desarticulou um esquema de tráfico de drogas na modalidade “delivery”.

A operação teve início após denúncia anônima, que relatava a venda de entorpecentes por meio de grupos em aplicativo de mensagens. Durante o monitoramento, os militares identificaram o endereço indicado e observaram intensa movimentação suspeita.

Ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito tentou fugir portando um pote transparente com substância esverdeada, semelhante à maconha, mas acabou contido ainda no quintal da residência. Na sequência, buscas foram realizadas no imóvel, onde foram encontradas mais porções de drogas e dinheiro.

No total, os policiais apreenderam aproximadamente 77 gramas de maconha e 14,7 gramas de cocaína, todas já fracionadas para comercialização. Além disso, foram localizados R$ 606,00 em espécie, um aparelho celular supostamente utilizado para contato com usuários e uma motocicleta Honda CG Titan 150, suspeita de ser usada para as entregas.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e, junto com os entorpecentes, o dinheiro, o veículo e os demais materiais apreendidos, foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis.