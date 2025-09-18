PM prende dois homens por tráfico e uso de drogas em abordagem no bairro Alto Alegre em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 18, a guarnição da Rádio Patrulha realizava ronda de rotina nas proximidades da Praça do Ginásio Geraldão, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, quando os militares avistaram dois homens em atitude suspeita, o que motivou a abordagem. Os suspeitos foram identificados como E.O.A., e A.S.S.

Durante revista pessoal, os policiais localizaram na pala do boné usado por A., um invólucro contendo substância aparentando ser “crack”. Questionado, ele confirmou ser usuário e afirmou que havia adquirido a droga para consumo próprio, pelo valor de R$ 10,00, mediante pagamento via PIX a E.

Na posse de E., foi encontrado um celular da marca Motorola, de cor preta. Ao ser indagado, ele admitiu que utilizava o aparelho para a prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas. Próximo ao local da abordagem, os militares também encontraram outro invólucro de papel, semelhante ao que estava com A., contendo pedras aparentando ser crack.

Ainda segundo a polícia, E., é monitorado por tornozeleira eletrônica e, no momento da abordagem, estava fora de sua rota pela terceira vez. Já A., cumpre pena privativa de liberdade em regime aberto desde o dia 19 de junho de 2025, conforme decisão da Comarca de Vilhena.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde permanecerão à disposição da Justiça.