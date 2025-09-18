Rádio Patrulha recupera bicicleta furtada e prende suspeito em Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 18, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial, no centro de Vilhena.
Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, os militares conversaram com a vítima, funcionária de uma loja situada na rua Getúlio Vargas. Ela relatou que, por volta das 09h, percebeu que sua bicicleta da marca Lotus, aro 29, de cor cinza e rosa, havia sido furtada em frente ao comércio.
A vítima informou ainda que, ao verificar as imagens das câmeras de monitoramento, constatou que dois homens se aproximaram da bicicleta, entraram na loja, realizaram a compra de um chinelo e, em seguida, deixaram o local.
Um dos suspeitos, identificado como C.G.J., vulgo “Sucata”, foi flagrado nas imagens retornando ao estacionamento e levando a bicicleta, fugindo pela Rua Getúlio Vargas em direção à Avenida Major Amarante. O comparsa foi identificado como I.R.O.
De posse das informações, a guarnição iniciou diligências e, nas proximidades da Estação Rodoviária, encontrou a bicicleta furtada. Em continuidade às buscas, os policiais patrulharam a Avenida Celso Mazutti, no antigo prédio do Sine e Procon, área utilizada por usuários de entorpecentes.
No local, foi localizado I., que é usuário de drogas e estava na companhia de outros indivíduos. Questionado, ele confessou participação no furto e disse ter orientado C., a devolver a bicicleta, mas afirmou desconhecer seu paradeiro.
Diante dos fatos, I., recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais lidos e foi conduzido em condições físicas normais à Unisp, juntamente com a bicicleta recuperada, para as providências cabíveis.