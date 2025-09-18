Thiago Flores destaca avanço do PL da Anistia: urgência aprovada no plenário da Câmara dos Deputados

O plenário da Câmara aprovou, nesta quarta-feira (17), o Requerimento de Urgência nº 3.834/2025, que acelera a tramitação do Projeto de Lei 2.162/2023, de autoria de vários parlamentares.

Conhecido como PL da Anistia, o projeto concede anistia aos cidadãos que participaram de manifestações de motivação política entre 30 de outubro de 2022 e a data de entrada em vigor da lei.

Com a aprovação da urgência, a proposta poderá ser votada diretamente no plenário, sem precisar passar novamente pelas comissões. Para o deputado Thiago Flores, esse projeto representa um marco para a reconstrução do diálogo e da confiança no país.

“Esse é um passo decisivo para pacificar o Brasil e fazer justiça com quem foi injustamente preso pelos atos do dia 8 de janeiro. Não podemos admitir que o direito de se manifestar seja tratado como crime. Precisamos virar essa página com equilíbrio, garantindo a liberdade de expressão e os valores democráticos que defendemos”, afirmou o parlamentar.

Flores garantiu que seguirá atuando firmemente para que o PL da Anistia seja aprovado o quanto antes, trazendo segurança jurídica e encerrando um dos capítulos mais conturbados da história recente do Brasil.