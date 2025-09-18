Nesta quinta-feira, 18, a Associação de Basquete de Vilhena (ASBAVI) embarcou rumo a Cuiabá, de onde segue viagem para a cidade de Serra, no Espírito Santo, onde acontece o Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete 3×3.

A competição, que será realizada entre os dias 18 e 22 de setembro, reunirá 13 equipes no feminino e 25 no masculino, incluindo clubes de tradição nacional como Paulistano (SP), Franca (SP), Fluminense (RJ), Botafogo (RJ), Flamengo (RJ), Minas Tênis Clube (MG) e Praia Clube (MG).

Vilhena será representada pelas equipes sub-17, tanto no feminino quanto no masculino, que buscam ganhar experiência e colocar Rondônia em evidência no cenário nacional da modalidade.

A diretoria da ASBAVI destacou o apoio dos patrocinadores e colaboradores, ressaltando que a participação em competições desse porte só é possível graças à união de esforços da comunidade e parceiros.