Suspeito de furto é encontrado dormindo em varanda de casa e acaba preso em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 19, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para averiguar uma situação, onde um homem desconhecido estaria dormindo na varanda de uma residência localizada na Rua Brenno Luiz Graebin, no bairro BNH, em Vilhena.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito identificado como A.O.S., de 29 anos, deitado no chão da varanda da casa. Durante a averiguação, a equipe constatou que se tratava do mesmo indivíduo envolvido em uma ocorrência registrada momentos antes, quando tentou praticar um furto e fugiu pulando muros para escapar da abordagem policial.

Um vídeo da primeira ocorrência foi anexado ao boletim, comprovando a identidade do suspeito, que usava as mesmas roupas em ambas as situações.

Diante dos fatos, A., recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena, onde foram adotadas as medidas cabíveis.