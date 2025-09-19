VILHENA: PM cumpre mandado no bairro Embratel e apreende drogas, armas e diversos objetos em residência

Na manhã desta sexta-feira, 19, a guarnição da Rádio Patrulha prestou apoio ao cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada na Rua Serafim, no bairro Embratel, em Vilhena.

Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao endereço, os policiais foram recebidos pelo morador identificado como A., que estava na companhia de outro homem, identificado como A.P.S.J. Ambos foram informados sobre o mandado judicial, sendo então iniciadas as diligências de busca domiciliar.

Durante a revista no imóvel, os militares localizaram em um dos quartos um pote contendo substância análoga à maconha, do tipo “skunk”, além de uma luneta com adaptador para armamento e uma arma de gás ainda embalada.

Na cozinha, foi apreendida uma espingarda calibre 5.5 mm, acompanhada de quatro recipientes contendo projéteis compatíveis. Já nos fundos da residência, a guarnição encontrou um recipiente com porções de maconha e duas pedras aparentando ser crack.

Ainda no local, também foram recolhidos dois lança-dardos profissionais (um deles da marca Rossi), sete dardos, três aparelhos celulares, dois carregadores, uma quantia em dinheiro, além de uma máquina de leitura de cartão supostamente usada para recebimento de valores.

Diante dos fatos, os indivíduos foram identificados e conduzidos à delegacia de Polícia Civil, juntamente com os entorpecentes, armas, munições, aparelhos eletrônicos, valores em dinheiro e demais objetos apreendidos, para adoção das providências legais cabíveis.