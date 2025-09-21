Homem agride irmão após recusa em beber juntos; ambos foram parar na Delegacia

Na noite de sábado, 20, por volta das 21h, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de desavença familiar na Rua Goiás, bairro Embratel, em Vilhena.

Segundo apurado pelo Extra de Rondônia, no local a guarnição entrou em contato com R., identificado como vítima, que relatou estar em sua residência quando seu irmão, J., chegou insistindo para que ambos consumissem bebida alcoólica.

Diante da recusa, J., teria se tornado agressivo, puxado o irmão da cama e o agredido com golpes de ripa de madeira.

Ainda conforme a vítima, para se defender, empurrou J., que caiu ao solo, sofrendo lesões leves. Após o ocorrido, o agressor deixou o local, mas retornou horas depois portando uma faca, momento em que teria ameaçado R., de morte.

A Polícia Militar constatou que ambos apresentavam ferimentos superficiais. R., afirmou que as lesões que sofreu decorreram da tentativa de se defender da agressão inicial de J., que estava armado com a faca.

Diante dos fatos, os dois foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.