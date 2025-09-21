Homem furta cerca de 90 peças de semijoias em loja no centro de Vilhena

Na tarde de sábado, 20, uma guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Major Amarante, região central de Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a solicitante relatou que um homem, vestindo calça escura, camisa branca e boné preto, entrou na loja e dirigiu-se até o setor de semijoias. No local, ele subtraiu três caixas contendo anéis e alianças douradas e prateadas, totalizando aproximadamente 90 peças.

Ainda conforme o relato, o suspeito escondeu os produtos na região da calça e deixou o estabelecimento, tomando rumo ignorado.

A guarnição realizou diligências nas proximidades para tentar localizar o autor, mas até o momento não obteve êxito. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil.