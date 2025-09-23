Cantora Simone Rodrigues fala sobre carreira e lançamento de música autoral “Cai Chuva” em Vilhena

A cantora e professora municipal Simone Rodrigues, natural de Alta Floresta d’Oeste, e residente em Vilhena desde 2014, concedeu entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, na qual compartilhou detalhes de sua trajetória musical e do lançamento de sua primeira canção autoral, intitulada “Cai Chuva”.

Segundo a artista, todas as etapas da produção, música e videoclipe foram realizadas em diversos locais na cidade, com apoio de parceiros locais.

De acordo com Simone, o projeto começou no início de 2025, em parceria com a WK Produtora, sob direção do maestro Welington Kaiser. Inicialmente, a ideia era gravar covers para as redes sociais, mas logo surgiu a oportunidade de registrar um trabalho autoral.

“Eu já tinha músicas escritas, mas nunca havia gravado nenhuma. Mostrei a primeira para o Welington, ele aprovou e sugeriu que fosse essa. Optamos por produzir em ritmo de bachata, que é latino, animado e agradável de ouvir”, contou.

A canção “Cai Chuva” foi lançada em 14 de setembro de 2025, simultaneamente nas plataformas digitais Spotify e Amazon Music, além do YouTube, onde o videoclipe foi disponibilizado. “O lançamento contou com confraternização junto aos participantes da produção e exibição coletiva no Deck da na Zero Grau, no Parque Shopping Vilhena, com contagem regressiva. Foi um momento especial de comemoração”, disse.

De acordo com Simone, o videoclipe alcançou cerca de 800 visualizações no YouTube, enquanto nas redes sociais soma entre 8 e 10 mil acessos.

Simone contou que começou a cantar ainda na infância. “Subi ao palco pela primeira vez aos 5 anos de idade. Meu tio, Aparecido Pedro, mais conhecido como “Cidinho Sol”, me ensinou tudo. Participei de muitos ensaios da banda “Sol Nascente”, que fez sucesso em Rondônia e Mato Grosso nos anos 1990. Desde então nunca parei de cantar, fosse em festivais, igreja ou eventos”.

Ao se mudar para Vilhena, em 2014, Simone interrompeu a carreira, retomando em 2017, quando passou a cantar em casamentos. Em 2022, formou o grupo Soar Musical, realizando eventos corporativos e em casas de shows. “De 2022 alavanquei a carreira, com o grupo e também em trabalhos solo. No início de 2025 decidi investir de vez na carreira autoral, com apoio de parceiros e músicos locais”, destacou.

Outro marco lembrado pela artista foi sua atuação no Hospital Regional de Vilhena, onde trabalhou como assistente social e desenvolveu um projeto musical para pacientes. “Durante a pandemia, cantei na UTI Covid. Momentos emocionantes viralizaram: um vídeo chegou a mais de 3 milhões de visualizações no Kwai, e também repercutiu no TikTok e no YouTube”, contou. (Veja aqui).

Esse projeto impulsionou sua visibilidade, levando-a a integrar corais importantes da cidade, como o municipal e o do Sicoob, além de atuar como vocalista do Grupo Soar, experiências que fortaleceram sua decisão de investir na carreira solo.

Simone revelou que já possui outras composições em produção. “Vamos gravar também uma versão em espanhol de Cai Chuva, já que é bachata, para alcançar a América Latina. Até o fim do ano planejamos produzir um pocket show, com repertório autoral e elaborado, para apresentar tanto a contratantes quanto ao público das redes sociais”, anunciou.

A cantora ressaltou que seu assessor é o Márcio Anthony, responsável por contratos e agenda. Para mais informações entrar em contato através do número (69) 9 9206-3103.