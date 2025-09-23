Deputada Cristiane Lopes e prefeito Léo Moraes entregam seis voadeiras para reforçar saúde ribeirinha em Porto Velho

Com o objetivo de garantir acesso rápido e digno aos serviços de saúde nas regiões mais isoladas de Porto Velho, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-RO) entregou, nesta segunda-feira (22), seis novas voadeiras que vão atender comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira.

No total, foram adquiridas nove embarcações, fruto de uma emenda parlamentar no valor de R$825.594,00. Três voadeiras já haviam sido repassadas na primeira etapa, e agora as seis restantes foram oficialmente entregues.

Segundo Cristiane Lopes, a iniciativa simboliza um passo essencial para a inclusão e a dignidade das famílias que vivem em áreas de difícil acesso.“Essas voadeiras não são apenas meios de transporte, mas instrumentos de vida. Elas encurtam distâncias, salvam pessoas em emergências e levam esperança a cada família ribeirinha que antes esperava horas por um atendimento. Meu compromisso é garantir que a saúde chegue para todos, sem exceção”, ressaltou a parlamentar.

Serão contemplados os distritos de Calama, São Miguel, Lago do Cuniã, Nova Esperança e DPETRAN Apoio. Na fase inicial receberam voadeiras as localidades de Cujubim Grande, Papagaios e Cavalcante.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a relevância da entrega.“Essa ação representa muito para quem vive longe do perímetro urbano. As voadeiras vão garantir agilidade e qualidade de vida. Agradeço à deputada Cristiane pela parceria e sensibilidade com a nossa população ribeirinha”, afirmou.

Já o secretário municipal de saúde, Jaime Gazola, reforçou o impacto direto das embarcações nos atendimentos de urgência, vacinação e remoções.“A redução no tempo de transporte pode chegar a duas horas. É um ganho imenso para a saúde pública”, enfatizou.

A entrega reforça o compromisso da parlamentar em levar políticas públicas para além do perímetro urbano, ampliando a presença do poder público nas áreas mais distantes da capital.“Enquanto eu tiver voz em Brasília, lutarei pela dignidade e pela vida de cada ribeirinho. A saúde precisa estar onde as pessoas estão, e não apenas nos grandes centros”, finalizou Cristiane Lopes.