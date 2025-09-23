Ieda Chaves entrega certificados em Workshop de Mechas no bairro em Porto Velho

Profissionais da área da beleza tiveram a oportunidade de dominar técnicas em mechas durante o Workshop que foi concluído na última segunda-feira (22), no bairro Tancredo Neves, em Porto Velho.

A capacitação resultou na formação de 32 novos cabeleireiros, com foco em ampliar as oportunidades de emprego e renda na comunidade.

O curso foi viabilizado por meio de recursos próprios da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), que defende a educação profissional como um caminho direto para o empreendedorismo. A entrega dos certificados aos formandos marcou o encerramento das atividades.

“Nossa ideia é ampliar essa corrente do bem. Ela abre um leque de possibilidades muito grande no empreendedorismo social”, destacou a deputada, reforçando a importância de iniciativas como essa para o desenvolvimento local.

A realização do workshop foi fruto de uma parceria com o Instituto Beneficente Cultural da Amazônia, e a organização fez questão de agradecer o trabalho dos envolvidos.

“Só tenho a agradecer a cada um dos profissionais que vieram em busca de mais conhecimento. Agradeço também à deputada Ieda Chaves por nos ajudar a realizar este workshop aqui no Instituto, permitindo que cada profissional da área da beleza se torne ainda mais qualificado”, disse Marianny Balbino Campana, uma das responsáveis pelo evento.

O instrutor do curso, Alan Carlos, também compartilhou sua satisfação com o resultado. “Fui guiado por um propósito incrível e tenho certeza de que pude contribuir com conhecimento e ensinamentos valiosos para as pessoas que participaram”, afirmou.

A formação em mechas, uma técnica de coloração bastante procurada nos salões de beleza, agora oferece aos profissionais a oportunidade de empreender, melhorar o trabalho daqueles que já atuam ou conquistar uma colocação no mercado de trabalho, fortalecendo a economia local.