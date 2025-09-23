Polícia investiga suspeita de abuso sexual contra criança em Vilhena

Na noite de segunda-feira, 22, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de possível abuso sexual na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Vilhena.
Segundo apurou o Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe policial foi informada sobre o caso de uma criança que apresentava indícios de violência sexual. A mãe da menor relatou que a havia deixado na escola por volta das 13h e a buscado às 17h.
Ao chegar em casa, a criança começou a chorar. Preocupada, a mãe a examinou e notou uma intensa vermelhidão na região íntima. Ela levou a filha imediatamente para a UPA, onde a criança se queixava de dores.
A profissional de saúde que a atendeu confirmou a vermelhidão incomum, o que reforçou a suspeita de violência sexual. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para investigação.