Aparício Carvalho recebe Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Porto Velho pelo apoio a pessoas com fissura labiopalatina

Na tarde desta quarta-feira, 24 de setembro, a Câmara Municipal de Porto Velho prestou uma homenagem ao diretor-presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho de Moraes, com a entrega de uma Moção de Aplausos.

A honraria, de autoria do vereador Pastor Bruno Luciano, foi concedida a pessoas, profissionais e instituições que contribuem no atendimento, encaminhamento e apoio a pacientes com fissura labiopalatina.

Reconhecimento pelo impacto social

Durante a solenidade, o Dr. Aparício Carvalho destacou que a homenagem simboliza o reconhecimento não apenas a ele, mas a toda comunidade acadêmica do Grupo Educacional Aparício Carvalho. Professores, técnicos-administrativos e alunos foram citados como parte fundamental na transformação social promovida pelas instituições de ensino.

“Essa colaboração não é apenas sobre cirurgias ou tratamentos. É sobre devolver a dignidade, o sorriso e a esperança a quem foi estigmatizado”, afirmou o Dr. Aparício Carvalho em seu discurso

O Grupo, por meio do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, da Faculdade Metropolitana, da FIMCA Jaru e da FIMCA Vilhena, mantém parceria com o Núcleo de Fissurados de Rondônia (NUFIS) e a Associação de Fissurados de Rondônia (ASFIR). Essa união tem permitido ampliar o atendimento, mobilizando professores e estudantes dos cursos de saúde, que atuam diretamente no suporte aos pacientes.

Apoio ao NUFIS e atuação da Fonoaudiologia

O NUFIS surgiu como um espaço de referência no estado para o tratamento, acolhimento e encaminhamento de pessoas com fissura labiopalatina, contando com apoio das instituições do Grupo Aparício Carvalho.

Segundo o professor Felipe Leão, coordenador do curso de Fonoaudiologia da FIMCA e do NUFIS, esse trabalho é um marco importante no enfrentamento da condição em Rondônia:

“Estamos construindo uma rede de atendimento que vai além do aspecto clínico. Nosso compromisso é oferecer suporte integral, ajudando os pacientes a desenvolverem não apenas suas capacidades de fala, mas também sua autoestima e inclusão social.”

O que é a fissura labiopalatina

A fissura labiopalatina é uma malformação congênita caracterizada por abertura no lábio e/ou no palato (céu da boca), que pode afetar a fala, a mastigação, a audição e o desenvolvimento social dos indivíduos. O tratamento geralmente envolve acompanhamento multiprofissional, incluindo cirurgia, fonoaudiologia e apoio psicológico.

Em Rondônia, a luta por maior visibilidade e políticas públicas específicas ganhou força com a lei que institui a Semana Estadual de Prevenção, Conscientização e Atendimento às Pessoas com Fissura Labiopalatina, iniciativa que garante atenção especial ao tema e mobiliza profissionais de saúde e educação.

Compromisso com a transformação

Ao encerrar sua fala, o Dr. Aparício Carvalho ressaltou que o reconhecimento fortalece a missão do Grupo Educacional Aparício Carvalho:

“Acreditamos que uma universidade só é completa quando serve à sua comunidade, quando resolve problemas reais e quando contribui para construir uma sociedade mais justa e inclusiva”.

A homenagem na Câmara Municipal de Porto Velho reforça o impacto social das ações integradas entre ensino, pesquisa e extensão, mostrando como a educação pode se tornar instrumento de solidariedade e transformação.